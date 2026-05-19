Lucía Feijoo Viera

Antonio Banderas sale al paso de las informaciones sobre "la ruina" de su teatro en Málaga: "No estoy arruinado, ¡estoy a tope!"

Antonio Banderas ha salido al paso de las informaciones de diversos medios según las que el proyecto escénico del actor y empresario malagueño, el Teatro del Soho-CaixaBank, está en "números rojos" y en práctica ruina: las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil muestran que tendría unas pérdidas de más de 2,5 millones de euros, aseguran un variado número de publicaciones. Banderas ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que asegura: "La ruina de la que se me hace víctima no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así".