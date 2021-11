Xavi Hernández desembarca en Barcelona con mucha ilusión y el objetivo claro de "formar equipo". Para ello, ha asegurado que es fundamental poner normas a los jugadores. "Yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien, y cuando no las ha habido, hemos ido mal... No se trata de ser duro con ellos, se trata de ayudarles y de hacer equipo. El Barça no está en el menor momento de su historia, pero estamos unidos y es un proyecto a medio largo plazo", ha dicho.