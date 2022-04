El Atlético de Madrid quedó anoche apeado de la Champions tras no pasar del 0-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Manchester City. Tras el encuentro, que terminó con una tangana entre los jugadores por pérdidas de tiempo de los de Guardiola, el 'Cholo' se refirió a los comentarios de Guardiola sobre su estilo de juego. "Muchas veces los que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero no somos tan tontos los que quizá tenemos un poco menos de léxico", señaló. Por su parte, el entrenador del Manchester City aseguró que su equipo no había tenido más opción que defender ante el ataque del Atlético.