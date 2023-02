El técnico italiano, Carlo Ancelotti, habló en la rueda de prensa previa del partido ligero frente al Valencia. El entrenador criticó la intensidad del calendario, pero aseguró que no se plantean tirar ninguna competición. "Tirar competiciones, no. Estamos muy cerca. En semifinales de la Copa del Rey y en octavos de la Champions, en las semis del Mundial de Clubes. Este club no tira competiciones", ha insistido. Preguntado por unas supuestas ofertas de Arabia a Benzema y Modric: "No creo que vengan a mi despacho porque no necesitan mi consejo. Las leyendas del Madrid, tienen que terminar en el Real Madrid", ha finalizado.