Unai Simón ha afirmado que a él no le gusta hablar de política como al francés Kylian Mbappé. "Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo. Los futbolistas tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, y no sé si deberíamos de opinar o no. Yo me dedico al fútbol, soy profesional del balón y de lo único que quiero hablar es de temas deportivos y los políticos dejarlos a otras personas", manifestó.