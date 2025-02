El Real Madrid ha visitado al Club Atlético Osasuna en El Sadar en la 24ª jornada de LALIGA y, desde luego, el partido ha tenido absolutamente de todo. A los penaltis que reclamó el cuadro blanco en la primera parte, la expulsión de Jude Bellingham o los cánticos contra Vinicius y Raúl Asencio se unió en la segunda mitad la pena máxima pitada sobre Ante Budimir en el 55'.

Carlo Ancelotti expresó su opinión sobre toda la polémica delante de los medios de comunicación y acerca de la tarjeta roja al '5' ha sido muy claro. "No quiero meterme muy adentro ahí, porque quiero seguir en el banquillo", decía antes de mojarse. "Creo que no ha entendido muy bien el inglés. Le ha dicho fuck off, no fuck you y la traducción en español es 'no me jodas', creo que no es ofensivo", excusaba el italiano a su futbolista.

"Han pasado cosas en los últimos tres partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque de verdad quiero estar en el banquillo en el último partido", insistía. Sobre las demás acciones que han enfadado al club blanco, Ancelotti ha dicho lo siguiente: "En los últimos partidos, el VAR ha revisado situaciones en nuestra área, pero no en el área contraria, como ha pasado hoy. Al principio del partido había dos o tres situaciones que se tenían que revisar y no lo ha hecho".