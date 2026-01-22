Lucía Feijoo Viera

Laporta convoca las elecciones presidenciales para el 15 de marzo

La junta directiva del FC Barcelona ya ha deliberado y ha decidido convocar a los socios el próximo 15 de marzo para las elecciones a la presidencia del club. La fecha coincide en el fin de semana del partido ante el Sevilla en un Camp Nou entre grúas. Nunca un presidente con el mando en la mano ha perdido unos comicios y el equipo de Hansi Flick va más o menos viento en popa, así que el plenipotenciario Joan Laporta parte como favorito en su busca de la reelección ante una oposición atomizada. Más información