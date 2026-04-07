Sara Fernández

Carolina Marín: "He exprimido mi cuerpo hasta más allá de lo que imaginaba, poniendo en 'peligro' mi rodilla"

La ex jugadora de bádminton, Carolina Marín, ha reaparecido por primera vez desde que anunciara su retirada del deporte profesional, y lo ha hecho en un acto público en Huelva, su tierra, con niños, algo a lo que le gustaría dedicarse en adelante. Marín ha hablado de las razones de su decisión y de su estado físico. "La retirada ha sido la decisión más importante de mi vida. He arriesgado y he puesto en peligro mi rodilla cuando en abril del año pasado volví a coger la raqueta. Me he ido controlando mucho. He ido viendo cómo mi rodilla ha ido respondiendo. No ha sido una locura total. Lo he intentado hasta el final, he exprimido mi cuerpo hasta más allá de lo que podía imaginar, así que me voy satisfecha y tranquila por la decisión que es la mejor que he podido tomar en mi vida", dijo.