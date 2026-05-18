Lucía Feijoo Viera

Carvajal se despide de los madridistas: “Me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra”

Dani Carvajal deja el Real Madrid. Muy en contra de su voluntad y con el sabor amargo de ser empujado a ello por el club, el lateral se ha visto obligado a encarar la salida en un mes complicado en el que además se ha quedado sin Mundial. La decisión de arrinconarlo en el banquillo de Álvaro Arbeloa, con quien mantiene una relación distante porque el de Leganés fue quien 'jubiló' al técnico cuando llegó desde la cantera al primer equipo, le ha costado perderse una Copa del mundo a la que llegaba como capitán y con la complicidad del seleccionador Luis de la Fuente. Pero Arbeloa no le ha dado minutos cuando ya estaba todo decidido y eso le ha cerrado de un portazo sus opciones de estar en el Mundial de este verano. El lateral se marcha con 6 Copas de Europa en su palmarés, igualando el histórico registro de Paco Gento. En sus 23 temporadas en el Real Madrid, diez en la cantera y trece en el primer equipo, ha conquistado 27 títulos. Ha disputado 450 partidos y ha marcado 14 goles, uno de ellos el que abrió el triunfo en la final de la última Champions conquistada, esta vez en Wembley ante el Borussia Dortmund. Carvajal quedará para siempre en la historia del club porque fue el canterano elegido para poner la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en su día junto a Alfred Di Stéfano. El próximo sábado recibirá el homenaje del Santiago Bernabéu en su último partido como madridista.