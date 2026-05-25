Lucía Feijoo Viera

La explicación de De la Fuente al Mundial sin jugadores del Real Madrid: “No miro de qué equipo vienen”

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol masculino, ha hecho pública la lista de los 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio, La principal noticia de la convocatoria es que se incluye a ningún jugador del Real Madrid, dejando fuera a Dean Huijsen y a un Gonzalo que contaba con alguna opción, mientras que por el Fútbol Club Barcelona aparecen hasta ocho futbolistas: Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran y Eric García. El seleccionador atendió posteriormente a los medios y comentó que "ha sido una lista muy madurada, trabajada y analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Cuando se hace una convocatoria, contemplamos todos los escenarios que se pueden dar. Es costoso pensar qué jugador puede encajar en una determinada circunstancia. Pero me da tranquilidad que los que hemos traído y algunos que se han quedado fuera podían estar. Estamos contentos, porque ayer cuando cerramos la lista dormimos tranquilos". Sobre la ausencia de madridista, el de Haro afirmó: "Soy seleccionador y no miro la procedencia de los jugadores. Son jugadores de la selección, no miro un equipo u otro. No tengo ese localismo que puede tener un aficionado. Lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgulloso de representar a la selección".