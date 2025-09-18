Guardia Civil

El ministro Grande-Marlaska en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es un ejemplo de cooperación europea para fortalecer nuestras fronteras"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este jueves en Vigo (Pontevedra) el acto de entrega del nuevo buque oceánico “Duque de Ahumada”, que se incorporará al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico, entre otras misiones.