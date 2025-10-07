PI STUDIO

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

Las pensiones subirán en 2026 de acuerdo con la inflación. El sistema de pensiones español mantiene el compromiso de preservar el poder adquisitivo de los jubilados. Así, la subida de 2026 se calcula en función de la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Las previsiones actuales apuntan a un incremento aproximado del 2,6% para las prestaciones contributivas, mientras que las pensiones máximas tendrán una subida ligeramente superior —en torno al 2,7%— gracias al mecanismo adicional previsto en la reforma.