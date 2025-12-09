Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Daniel Tortajada

Pagos indebidos del IMV: "Se equivoca la Seguridad Social y encima me embargan la cuenta"

Pilar es una de las personas afectadas por los pagos indebidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Seguridad Social calculó mal el dinero que el correspondía de la ayuda y cuatro años después le han embargado las cuentas por no devolver los 550,67 euros que tuvo de "pagos indebidos". Ahora, a esa cuantía se le añade una multa 110,17 euros más intereses. La mujer ha pagado la deuda tras pedir un préstamo, que aún la endeuda más. Más información