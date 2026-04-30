Aroha Moreno y Marta Qiu

La conexión directa del AVE de Málaga y Madrid vuelve a funcionar

Málaga recupera la conexión directa en AVE con Madrid tras casi tres meses de interrupción. La estación María Zambrano ha vuelto este jueves a registrar el trasiego habitual de viajeros y maletas, con trenes de alta ocupación y algunos retrasos en las primeras circulaciones.

Renfe asegura que la operación se desarrolla con normalidad y que los horarios ya están adaptados a la circulación por vía única en uno de los tramos, una situación que se mantendrá hasta que Adif confirme la recuperación de las dos vías. La compañía prevé mantener una oferta similar a la habitual, con unas 161 frecuencias semanales entre Málaga y Madrid.