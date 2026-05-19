J.A. / Foto: Juan Plaza

Adaptar la formación a las necesidades empresariales, clave para atraer y conservar capital humano en el Noroeste

La falta de mano de obra que afecta cada vez a más sectores debe afrontarse adaptando la formación a las demandas reales de las empresas. Porque no se trata solo de atraer talento, sino de mantenerlo. Así lo defendieron Ángela Santianes, presidenta de la Confederación de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y Domingo Mirón, CEO de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), en una mesa redonda en el II Foro del Noroeste en la que analizaron, junto con Eduardo Mera, director general de Cupa Group, la importancia de un capital humano que se está empezando a convertir en materia crítica.