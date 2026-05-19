Pedro Fernández / Juan Plaza

Diálogo “Empresa, liderazgo y desarrollo económico en el Noroeste” con Ignacio Rivera del grupo Hijos de Rivera y Enrique García Chillón de Profand

"Lo más importante es que no nos matemos entre nosotros". Es uno de los consejos que lanzó Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera y expresidente del Instituto de la Empresa Familiar, para lograr que el Noroeste gane más fuerza. Lo hizo acompañado por Enrique García Chillón, presidente y consejero delegado de la empresa pesquera Profand, quien llamó a la industria, a los trabajadores y a los políticos a "aportar su grano de arena" para que esta macrorregión tenga todavía más peso. El director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido, que moderó la mesa redonda, destacó los logros que han alcanzado ambos empresarios.