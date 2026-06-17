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Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: "Estamos apostando por la tecnología con rostro humano"

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, señala que el Ayuntamiento de la capital murciana está "apostando por la tecnología con rostro humano". "Murcia tiene ideas, innovación y además las ejecutamos", indica. Pérez sostiene que el sector agrícola sigue siendo importante en la ciudad y en la Región de Murcia, pero cada vez es más importante "la soberanía tecnológica y la digitalización en la que ha avanzado Murcia". Más información