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Adiós a las cuatro torres de As Pontes (A Coruña)

Bastaron 14 minutos para borrar una de las estampas industriales más reconocibles de Galicia. Algo más de 400 kilos de explosivos derribaron este jueves las cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de Endesa en As Pontes. La demolición de las estructuras, de 99 metros de altura y 11.000 toneladas de peso cada una —primero dos y luego las restantes—, pone fin a medio siglo de historia energética y simboliza el cierre definitivo de la era del carbón en una comarca cuya economía, empleo y crecimiento demográfico estuvieron ligados a la central y a la mina de lignito.