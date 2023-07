El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconocía esta mañana, en un acto en Madrid, que busca la gran mayoría en las elecciones del próximo domingo, “pero no para practicar una política autoritaria, si no de acuerdos; no para una política frentista, si no abierta”. Feijóo volvía a insistir en que “quien tenga ganas de sumarse desde cualquier parte del espectro político contará conmigo”. Y lanzaba una advertencia: “Quien pretenda imponerme algo, se equivocará”.