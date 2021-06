El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha señalado esta mañana que los indultos estarán listos posiblemente en pocas semanas. Durante una entrevista en la radio, Iceta ha dicho que "no creo que falte mucho" y ha añadido que Justicia ya los está preparando con lo que "creo que sí, -que será antes del verano- pero no depende de mí". Necesitamos reconciliación, reencuentro y esto puede ayudar. Si queremos diálogo es una decisión bastante sensata" ha añadido el ministro catalán. Iceta ha querido dejar claro que "en política las grandes decisiones siempre tienen costes porque a veces tienes que ir contra la opinión pública" y ha advertido que "si se vuelven a repetir los errores, los mismos delitos, ya se sabe qué consecuencias tienen. El independentismo tiene que mantener sus objetivos, pero hay que cumplir la ley. Solo he visto en riesgo la unidad de España cuando el PP está en el poder".