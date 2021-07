Primera gran remodelación del Gobierno de España desde que Pedro Sánchez es presidente. Remodelación que afecta solo a la parte socialista del Ejecutivo, tras la negativa de Unidas Podemos a efectuar cambios en sus filas. Salen algunos de los principales nombres, como el de la vicepresidenta Carmen Calvo. Salen del gobierno también el ministro de transportes, el de justicia, el de Cultura, el de Ciencia, la de Educación y la titular de exteriores. Cambios también en la cartera de política territorial y en el entorno más próximo del presidente: prescinde de Iván Redondo como jefe de Gabinete que será sustituido por un histórico del PSOE, por Óscar López. Las reacciones a todos estos cambios no se han hecho esperar. El Partido Popular considera que no se atiende a la principal reivindicación de los españoles, que, para el principal partido de la oposición, es la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, decía esta mañana desde San Sebastián, donde ha participado en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, que el problema no son los ministros, sino el presidente del Gobierno: “Sólo hay un cambio, que es el que están demandando los españoles, y ése es el del presidente del Gobierno”.