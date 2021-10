La crisis en el gobierno de coalición sigue abierta. La reunión entre PSOE y podemos para tratar de reconducir la situación acabó sin acuerdo. Podemos no cede ni el protagonismo de la vicepresidenta segunda ni nada que no sea derogar la reforma laboral. La parte socialista del gobierno no pone en duda el liderazgo que puede tener Yolanda Díaz en la negociación de la reforma pero dejan claro que tienen que participar otros ministerios. Y aunque Podemos asegura que hay diferencias en el contenido de la reforma, la parte socialista asegura que no.