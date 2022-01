La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho esta mañana en rueda de prensa y preguntada sobre el cumplimiento de la sentencia en relación al 25% de las clases en castellano en las aulas de Cataluña que “las sentencias tienen que cumplirse”. Lo hacía precisamente en rueda de prensa conjunta con Lourdes Ciuró, la consejera de Justicia de la Generalitat catalana con quien ha mantenido esta mañana un encuentro. La ex presidenta del Senado y titular de Justicia afirma que “estamos en un Estado de Derecho y se respeta la ley, la Constitución y las sentencias. Las sentencias tienen que cumplirse”. Lo que no sabe, informa, es qué hará la Generalitat porque hay dos meses de plazo: “No puedo pronunciarme sobre escenarios que no se han producido”.