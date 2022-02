Carlos García Adanero, uno de los dos parlamentarios de UPN que ayer rompieron la disciplina de partido y votaron en contra de la reforma laboral en el Congreso, ha asegurado hoy que no tiene intención de entregar su acta de diputado. "Esta es mi casa. Nadie me va a dar lecciones de nada. El partido no es del presidente, tiene unos órganos... Me da pena. Me he dejado la vida en este partido y que ahora te llamen traidor, por agradar a alguien, me parece una pena...Yo no he votado en contra de los principios y valores de UPN, yo solo he cambiado el voto, si eso es motivo de expulsión alguien se está confundiendo mucho", ha dicho a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo del partido en Pamplona. Adanero ha respondido también a las insinuaciones de transfuguismo de Adriana Lastra que ha calificado como "palabras miserables".