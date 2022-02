Gobierno, partidos de la izquierda e independentistas atacan a Casado desde varios frentes. Le echan en cara no haber acudido a la Fiscalía si tenía indicios de un delito. Le recuerdan que la corrupción no es cosa de pasado y coinciden en usar adjetivos durísimos para calificar toda la situación. También Vox, aunque ya han asegurado que no apoyarán la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.