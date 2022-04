El candidato del PP a la reelección en Andalucía ha asegurado hoy que si no consigue votos para gobernar en solitario su "segunda opción preferida" sería pactar con Ciudadanos. "La experiencia con Cs ha sido muy buena. Ha habido sintonía y complicidad permanente", ha dicho Moreno Bonilla. Sin embargo, ha descartado un acuerdo de Gobierno con el PSOE y no ha querido pronunciarse respecto a un pacto con VOX si fuese necesario. "A mí, mi abuela me decía: cuando llegues al río, cruzas el puente", ha señalado en una entrevista en la Cadena COPE. Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía se ha mostrado convencido de que Andalucía superará a Cataluña como segunda economía de España si el PP tiene otra legislatura. "Aspiramos a ser la Baviera de Alemania y no es una gilipollez porque tenemos capacidades, solo necesitamos tiempo y grandes reformas", ha sentenciado.