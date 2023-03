El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado esta mañana un acto de su partido en Cartagena. Allí ha hablado sobre la moción de censura de la semana que viene. Feijóo ha asegurado que es en lo único que va a ponerse de acuerdo todo el Gobierno. "El apego al cargo es el único pegamento que amalgama la coalición rota del Gobierno actual", ha dicho. "No va ser una moción de censura real, va a ser un balón de oxígeno", y sobre su intención de voto ha advertido que "no vamos a contribuir a insuflar aire a un gobierno que, ya no solamente está en funciones si no que, está en tiempo de descuento".