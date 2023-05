El ministro de la Presidencia ha acudido al desfile del Dos de Mayo junto a la ministra de Defensa, pese a que la Comunidad de Madrid decía que no había sido invitado. La incomodidad y las risas nerviosas eran evidentes a la espera del inicio del acto de entrega de medallas. Saludo a Núñez Feijóo con más sonrisas pese a que minutos antes el líder de la oposición criticaba la falta de institucionalidad del Gobierno. Después, el saludo más esperado, el de Díaz Ayuso con los dos ministros. Un apretón de manos a ambos rápido y frío. Durante su discurso, Díaz Ayuso no ha hecho críticas al Gobierno, salvo reivindicar unidad. Y al terminar, Bolaños decía no querer comentar la polémica, pero sí aprovechaba para pedir un cambio de Gobierno en Madrid. Y una vez terminadas estas palabras la aparente normalidad saltaba por los aires cuando protocolo de la Comunidad de Madrid impedía al ministro de la Presidencia subir a la tribuna y le recordaba que así lo habían decidido ambos gabinetes.