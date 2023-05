El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido al presidente del Gobierno que desde Washington calificó de "indecente" que Bildu haya incluido a 44 condenados de ETA en sus listas electorales. "El fantoche del presidente del Gobierno que anda por EEUU dando vueltas ha dicho, muy molesto, que esto será legal pero no es decente. El que no eres decente eres tú, que has llegado al Gobierno mintiendo a los españoles diciéndoles que no pactarías ni con separatistas ni con golpistas ni con terroristas ni con comunistas y has pactado con todos ellos", le ha espetado durante un acto de campaña celebrado en la Plaza de Pérez Prado de Teruel.