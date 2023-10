Alrededor de 200 personas han recibido este domingo al rapero Valtònyc en la localidad de Sineu, en Mallorca. El cantante, que ha regresado a España después de seis años tras prescribir sus delitos, ha estado acompañado de familiares y amigos en un acto organizado en la plaza del Fossar para celebrar su vuelta. A su llegada, Valtònyc ha sido escoltado por un grupo de xeremiers, que ha interpretado la tonada 'No em volem cap'. El rapero ha agradecido la cálida acogida y ha bromeado con no cantar, porque no quería tener que volver a marcharse. Durante un breve discurso ante los presentes, Valtònyc ha reconocido que "la peor parte del exilio es pensar que te olvidan, que estás solo y que lo que has vivido no ha servido para nada". Sin embargo, el cantante ha asegurado que no se ha sentido solo ni un día. "Desde el principio he estado acompañado, siempre todo el mundo me ha apoyado y ha estado a mi lado", ha señalado.