La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha participado este domingo en una manifestación celebrada en Madrid para condenar la violencia sobre la población civil de Gaza y pedir un alto el fuego del Ejército israelí. "Lo que es evidente es que Israel está cometiendo crímenes de guerra y cuando hablamos de crímenes de guerra es que hablamos de depuración de responsabilidades jurídicas y estamos hablando de vulneración de la legalidad internacional", ha señalado Díaz, que ha recordado que un 40 por ciento de la población en la Franja son niños y niñas. Por su parte, la ministra de Derechos Sociales en funciones y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha recorrido la marcha detrás de una pancarta con el logo de la formación morada y ha opinado que los líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, "no están a la altura de la gravedad de las circunstancias". Belarra ha insistido en que no quieren ser "cómplices" de este "genocidio planificado" y que Europa tiene que actuar "con urgencia", porque "pagará caro la hipocresía de ir pregonando los derechos humanos en todo el mundo y después, cuando hay que dar la cara, no hacer absolutamente nada".