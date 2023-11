Primero fue el PNV quien anunció que Íñigo Urkullu no será su candidato a las próximas elecciones en el País Vasco. Ahora, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha tomado la decisión de no encabezar la candidatura de su partido a esos comicios. Renovación total en las listas de las dos principales formaciones en Euskadi. Otegi tenía tomada la decisión a comienzos de la semana pasada, o así lo aseguró en una entrevista de radio, aunque no quiso desvelar nada más. Este lunes, tras la reunión de la dirección de EH Bildu, ha confirmado que no se presentará como candidato a lehendakari.