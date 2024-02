El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido hoy en que “dije y digo que no a cualquier tipo de indulto, porque no se da ninguna de las condiciones para ningún posible indulto”. Lo ha hecho en la localidad coruñesa de Ferrol tras la polémica por las informaciones que aseguran que los populares se habrían planteado un indulto a Puigdemont condicionado a que rindiese cuentas ante la justicia y a que renunciase a la vía unilateral. “Conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto”, ha reiterado Feijóo, “no tenemos ninguna duda, ni la vamos a tener. Si el independentismo quiere amnistía ya tiene al señor Sánchez para que se la dé”.