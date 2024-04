Rufián ha defendido que él actuó como en todos los interrogatorios que ha llevado a cabo en órganos de este tipo, con independencia de que la comparecencia de Illa haya tenido lugar en plena precampaña catalana.

A su juicio, el exministro de Sanidad no se había "preparado" su intervención, pensó que podía solventarla "con cuatro frases hechas", "faltó al respeto a la comisión" y a él le trató como "si fuera bobo".

"Si tengo alguien enfrente que me trata de bobo mi trabajo es hacerle ver que no soy bobo", ha indicado, reprochando de nuevo a Illa que dijera que no sabía nada de los contratos con la trama del exasesor de Ábalos Koldo García. "Que venga diciendo que él pasaba por allí insulta a la inteligencia", ha remachado.

Rufián también ha defendido que los fiscales que inicialmente se habían incluido en la lista de comparecientes aprobada por la comisión y que este martes fueron excluidos deberían haber sido citados.