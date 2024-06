Tres páginas de auto para llamar a declarar como imputada a Begoña Gómez. Basa su decisión en otro auto, el de la Audiencia Provincial que desestimaba la solicitud de archivo de la causa por parte de la Fiscalía. En concreto, en lo relacionado con las cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente del Gobierno. Para la Audiencia Provincial y para él "permiten concluir la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos". Con dura crítica a la Fiscalía por pedir que se cierre la causa. "Con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida, se interpuso un recurso de apelación", escribe. Hace referencia también al informe de la UCO en el que la Guardia Civil no aprecia indicios de ningún delito. El juez le resta importancia y lo califica como un informe preliminar. Una citación que llega en plena campaña electoral, a pesar de que Begoña Gómez no tendrá que ir al juzgado hasta dentro de más de un mes. Además, el juez lo decide antes de escuchar a los testigos que ya tiene citados, entre ellos el propio empresario Juan Carlos Barrabés y los responsables de la empresa pública red.es, encargados de la adjudicación de los contratos investigados.