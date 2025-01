"Cuando iba a ver a mis hijos a Madrid y salíamos a comer, no iba a decirles: hala, iros por ahí. Claro que pasaba esos gastos, porque entraba dentro del compromiso que yo tenía y que tiene cualquier parlamentario". Así justificó esta mañana, ante la Audiencia Provincial, Francisco Álvarez-Cascos uno de los múltiples gastos que el expresidente del Principado de Asturias pasó al partido Foro Asturias, que ahora le acusa de un presunto delito de apropiación indebida. La Fiscalía pide tres años y medio de presión por cargar a la formación política un total de 181.648 euros. Desde el banquillo, el ex político contestó a todas las preguntas que le formuló el fiscal y defendió con vehemencia su gestión como presidente de Foro. "Yo no estuve aquí para aprovecharme de nada, yo estaba para servir. Y esta querella es lo más triste que me ha podido pasar en mi vida, después de dedicarme a responsabilidades nacionales y en Asturias", dijo con la voz quebrada. También lanzó algún dardo a Foro: "Tuvimos 180.000 votos y 16 escaños. Hoy están quebrados con 16.000 votos y ese es el motivo último de esta querella".