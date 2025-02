El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reunido este fin de semana en Madrid a los líderes de la ultraderecha europea. Es la primera cumbre de los llamados "Patriotas", que sigue la estela ideológica de Donald Trump, en cuanto al rechazo de la inmigración, la negación del cambio climático o el desprecio a los servicios públicos. Entre los invitados a este cónclave el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen o el italiano Matteo Salvini. Una de las reacciones a este cónclave ultraderechista llega de la mano de la ministra de Educación, Pilar Alegría, que hoy participaba en un acto del PSOE en Zaragoza. Desde allí ha afirmado que a los ‘Patriots’ no les mueve ninguna patria. Que la reunión ultra es una “fachaparty” y que vienen a Madrid “porque no quieren que lo que está demostrando este gobierno sea una realidad”. “Ellos se llaman Patriots pero su patriotismo es de pacotilla, es mentira, es un fake. Su patriotismo no son las personas, su patriotismo es el dinero. Por eso su lema, por muchas pulseras que se agarren a la muñeca, no es todo por la patria. Su lema se ciñe en cuatro palabras: Todo por la pasta”. Les acusa de querer “pisotear los derechos de las mujeres, criminalizar a los migrantes, no reconocer el cambio climático, votar en contra de las ayudas para los damnificados por la DANA en Valencia”.