El Partido Socialista se ha sumado este domingo a la nueva convocatoria que han hecho las asociaciones madrileñas para defender el derecho a la vivienda. "Hoy hay más de quinientos mil madrileños y madrileñas que se estarían beneficiando del tope de los alquileres si hay uso aplicar a la Ley de Vivienda", defendía ante los medios de comunicación la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Además, Maroto ha aprovechado para cargar contra Ayuso por el problema de acceso a la vivienda que sufre la Comunidad de Madrid: "No me extraña, sin duda, que la señora Ayuso no sepa que en esta ciudad hay problemas para acceder a una vivienda mientras ella vive en un ático de lujo que no sabemos quién lo paga".

También ha vuelto a exigir al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que retire el plan Reside "que lo que hace es ordenar las viviendas de uso turístico de otra manera" y que se centre en el "cierre de las viviendas turísticas ilegales, en estos momentos más de quince mil".