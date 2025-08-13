El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado hoy su polémico mensaje en redes sociales sobre los incendios en Castilla y León, y se ha mostrado enfadado por todo lo que se ha dicho estos días: “Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho broma con nada, porque esto no tiene ninguna gracia. Yo he expresado mi indignación, y hay quienes expresamos la indignación de una manera y otros de otra. A mi se suele salir hacerlo con ironía y sarcasmo y eso es lo que he utilizado en este caso”.

De esta forma, Puente ha incidido en sus críticas a la actuación de Mañueco. “Lo normal es que cuando ya lleva cuatro días reuniéndose el Cecopi en Castilla y León y cuando se están quemando Las Médulas, se está quemando tu tierra, lo normal es que hagas acto de presencia. Y eso es lo que he reivindicado. Si alguien cree que yo voy a dar un paso atrás en mi labor de reivindicar que los gobiernos del PP tengan responsabilidad, se equivoca. El que se ríe de la gente es el que después de cuatro días de incendio sigue en Cádiz de vacaciones”, ha apostillado.

Además, Puente ha afirmado que “los tuits, por acertados o desacertados que sean, no paran los incendios, los paran la prevención, los presupuestos”.