Los devastadores incendios que han afectado y aún afectan a buena parte del territorio español no solo han dejado un rastro de destrucción ambiental, sino que también han encendido el debate político entre el Gobierno central y el Partido Popular (PP). La gestión de los recursos de extinción y las medidas de prevención se han convertido en el eje de esta nueva confrontación política. Desde Génova y las comunidades autónomas gobernadas por el PP se acusa al Ejecutivo de escatimar medios y fallar en la prevención de los fuegos. En respuesta, el Gobierno ha instado a los populares a “dejar de mentir”, defendiendo la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y señalando a los dirigentes autonómicos del PP por no estar a la altura de la situación. Feijóo ha convertido la crisis de los incendios en el tema central del comité ejecutivo del PP, criticando la falta de previsión del Gobierno y destacando que su partido ha visitado las zonas afectadas antes que los representantes del Ejecutivo. Además, ha anunciado que presentará en el Congreso un plan integral con 50 medidas, entre ellas la creación de un registro de pirómanos. Este martes, el Consejo de Ministros celebrará su primera reunión tras el receso estival, en la que se prevé declarar como zonas catastróficas las áreas afectadas por los incendios. También se pondrá en marcha un paquete de ayudas económicas y fiscales para apoyar a los damnificados.