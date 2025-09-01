El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy a todas las fuerzas políticas su apoyo y colaboración en la puesta en marcha del pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática. “No polaricemos con esto. Dejemos este asunto al margen de las disputas competenciales, territoriales y partidistas. Que estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y la ciudadanía merece”, ha dicho. Sánchez ha vuelto a insistir en que el Gobierno pone en marcha este proceso “con vocación de acuerdo, de escucha y con humildad”.