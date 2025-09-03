El Palacio de la Zarzuela ha sido este martes el escenario de un encuentro con especial carga política y simbólica: el rey Felipe VI ha recibido por primera vez al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que, en julio, se confirmara que tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. La cita, que es habitual cada año para presentar al jefe del Estado la memoria de la fiscalía, adquiere una relevancia inesperada en medio de la tormenta política y judicial. Ambos se volverán a ver, además, el viernes en la ceremonia de la apertura del año judicial.