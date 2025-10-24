A.D.

Mario Draghi cree que "el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo"

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, Mario Draghi, ha asegurado este viernes que el futuro de Europa "debe ser un viaje hacia el federalismo", un federalismo "pragmático" que esté basado en "cuestiones concretas", sea "flexible" y sea "capaz de actuar al margen de los mecanismos más lentos de toma de decisiones de la UE".