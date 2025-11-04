Lucía Feijoo Viera

Miguel Ángel Rodríguez reconoce en el juicio del fiscal general que difundió el bulo que “desató la locura”

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, defiende en el juicio del Tribunal Supremo el bulo que difundió sobre la confesión de la pareja de la presidenta madrileña. Rodríguez asegura que no tuvo ninguna fuente, que fue una “deducción”. Además, ha negado ser la fuente de la primera noticia de El Mundo, aunque ha reconocido que puso en contacto a González Amador con un periodista de ese medio. Más información