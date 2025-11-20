Lucía Feijoo Viera

Feijóo insta a Sánchez a dimitir tras la condena al fiscal general, un "peón" en la "operación política" contra Ayuso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir responsabilidades políticas tras la condena al fiscal general del Estado. A su entender, con un "mínimo de decencia no habría otra salida" que dimitir. Para Feijoo, Álvaro García Ortiz se prestó a "ser peón" en la "operación política" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Más información