Sara Fernández

Muere un hombre en el incendio de su casa en Madrid

Un hombre de 96 años ha muerto esta madrugada en Madrid en el incendio de su vivienda en la localidad de Las Rozas. Otras nueve personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas la cuidadora del fallecido. El fuego comenzó en una de las habitaciones de la casa. La Guardia Civil investiga ya el origen y las circunstancias del incendio.