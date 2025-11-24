Lucía Feijoo Viera

Yolanda Díaz llama a movilizarse contra la condena al fiscal general: “Ha dimitido un hombre bueno”

El socio minoritario del Gobierno llama a responder en las calles ante la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, ha llamado en los últimos días a manifestarse en las calles frente al fallo, que inhabilita para el cargo durante dos años al todavía jefe de la fiscalía. Más información