Lucía Feijoo Viera

Firma del acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia: “El Estado decide la indemnización y la Iglesia la paga”

De sorpresa y con el horizonte de una posible próxima visita del Papa a España. De esta manera han llegado a un acuerdo el Gobierno y la Iglesia en España para cerrar el sistema de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. El Ejecutivo se había puesto final de año como fecha límite para tratar de desbloquear esta carpeta, que llevaba desde abril de 2024 sin avances. A modo de ultimátum, ante las resistencias de la Conferencia Episcopal, se amenazó con optar por la vía unilateral para obligar legalmente a la Iglesia a asumir las compensaciones económicas. Ya no será necesario. Más información