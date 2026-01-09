Lucía Feijoo Viera

Page pide elecciones tras el "atropello" con el nuevo modelo de financiación autonómica

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha sido hoy muy crítico con el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno y que ha calificado como “el mayor ataque a la igualdad de todos los españoles de la democracia”. Page ha asegurado que prefiere que “hablen todos los españoles” a que “avance un atropello de esta naturaleza”. “No voy a participar del intento de suicidio político de la izquierda, que algunos están buscando en España solo por interés personal”, ha dicho al tiempo que ha calificado de “caóticos” e “inteligibles” los argumentos dados por la ministra de Hacienda “para intentar explicar lo inexplicable”. “Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto…Pasar de un modelo de progresividad fiscal a uno de regresividad fiscal, es inconcebible”, ha enfatizado. Más información