Lucía Feijoo Viera

Sánchez pide tiempo para saber la causa del accidente de Adamuz: "Vamos a dar con la verdad"

Pedro Sánchez ha pedido tiempo para dar con las causas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que al menos se ha producido 39 víctimas mortales, evitando incluso referirse a hipótesis. “El tiempo y el trabajo de los técnicos darán con la respuesta”, ha asegurado haciendo un llamamiento a la ciudadanía para informarse por medios contrastados y fuentes oficiales frente a los “bulos” que generan “zozobra y extienden el dolor”. Durante una breve declaración desde la zona cero de la tragedia, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que “vamos a dar con la verdad, conocer la respuesta, y cuando se conozca el origen y la causa de la tragedia, con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública". Más información